Ученые предупредили о сильных магнитных бурях в ближайшие дни

ИКИ РАН: сильные магнитные бури ожидаются 9-10 декабря
true
true
true
close
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

В период с 9 по 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью», — написали ученые.

В ИКИ РАН добавили, что вспышка имела умеренную силу, однако центр взрыва располагался на линии Солнце — Земля. В связи с этим, по словам ученых, ожидается практически фронтальный удар по планете, из-за чего интенсивность магнитных бурь будет иметь максимальную интенсивность. При этом факторы, способные снизить воздействие, отсутствуют, подчеркнули в лаборатории.

В конце ноября на Солнце произошли пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Явления зафиксировали в период с 01:22 до 19:07. Вспышки длились от 8 до 48 минут.

Ранее врач рассказала, как подготовиться к новой волне магнитных бурь.

