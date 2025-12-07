В Северной Осетии ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в Моздоке Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Режим «Ковер» введен в Моздоке», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что в Северной Осетии был введен режим опасности атаки БПЛА.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Прошлым утром российское Минобороны заявило, что в Саратовской области перехватили восемь беспилотников. А над Волгоградской и Ростовской областями ликвидировали по семь БПЛА. Еще один дрон попытался атаковать Кубань. По девять БПЛА нейтрализовали над Крымом и Самарской областью.

Ранее в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения.