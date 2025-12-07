В Госдуме предложили новый вычет на детские товары и уход за детьми

ЛДПР предложила налоговый вычет на товары и услуги для детей до трех лет

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми младше трех лет. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предусматривает компенсацию части расходов на одежду, обувь, мебель, средства гигиены и безопасности, игрушки, а также на оплату услуг присмотра и ухода в детсадах и специализированных организациях.

Согласно инициативе, граждане, уплачивающие НДФЛ по ставке 13%, смогут вернуть 13% от трат на детские товары и услуги в пределах 150 тыс. рублей в год. Максимальная сумма вычета может достигнуть 19,5 тыс. рублей.

Слуцкий пояснил, что действующие вычеты — например, на образование или спорт — не подходят для семей с младенцами. Он подчеркнул, что предлагаемая мера позволит родителям компенсировать часть обязательных расходов и поддержит семейный бюджет. По его словам, экономия в пределах 150 тыс. рублей в год станет заметной помощью, которую можно будет направить на отдых, оздоровление или будущие образовательные нужды ребенка.

