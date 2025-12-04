Россиян предупредили об изменениях в налогах на недвижимость с 1 января

С 1 января 2026 года налоговые вычеты при налогообложении недвижимости будут распространяться на семьи с тремя детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (или 23 лет, если он учится на очном отделении в вузе). Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В публикации указано, что если во владении физического лица находится объект незавершенного строительства — квартира в новостройке, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн руб., на них будет распространяться не налоговая ставка в 2,5%, а пониженная ставка в соответствии с п. 2 ст. 406 Налогового кодекса.

Помимо этого, начиная с налогового периода 2024 года (налоги за него оплачивались в 2025 году) от налогов освобождаются физические лица — собственники недвижимости из населенных пунктов, где был введен режим ЧС или режим контртеррористической операции, а также тех, где было принято решение о временной эвакуации жителей.

Кроме того, с августа следующего года для россиян упростят процедуру получения налоговых уведомлений, включая налоги за недвижимость. Все необходимые сведения будут отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги», однако это будет затрагивать лишь тех, кто зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

До этого около 18% опрошенных россиян признались, что не уверены, смогут ли вовремя заплатить налоги. Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», говорят о том, что многие из них уже сейчас понимают, что просрочат платеж и столкнутся с начислением пени. При этом 32% опрошенных респондентов, напротив, оплатили налоги заранее.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать пени за неуплату налогов.