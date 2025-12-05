На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немец впал в психоз от беременностей жены и любовницы и устроил 10 поджогов

Bild: мужчина устроил серию поджогов, узнав, что его жена и любовница беременны
Oskar Eyb/Global Look Press

В Лейпциге 36-летний мужчина по имени Кевин признан виновным в серии поджогов. Мужчина сделал это после того, как узнал, что его жена и любовница беременны, пишет Bild.

По данным суда, мотивация поджогов была связана с личной жизнью обвиняемого. Кевин оказался в сложной ситуации: одновременно у него были беременны жена и любовница, стремившаяся стать «главной» женой. По словам судьи Катрин Сайдел, это вызвало у мужчины сильное психологическое давление. Суд квалифицировал его действия как «клапан для снятия напряжения», возникшего из-за любовного конфликта.

Судья отметила, что обвиняемый находился под растущим эмоциональным стрессом и не смог справиться с давлением. Сам Кевин во время процесса хранил молчание.

Ранее Кевин работал пожарным, а его жена тоже служила в пожарной части, однако по состоянию здоровья ему пришлось уйти на пенсию. Суд приговорил его к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.

