В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства

В Минздраве заявили, что цены на важнейшие лекарства растут ниже инфляции
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Жизненно важные лекарства в России дорожают медленнее, чем растет инфляция, заявил ТАСС замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Чиновник подчеркнул, что ведомство следит за ценами на все жизненно необходимые и важнейшие препараты. К ним относятся 820 международных непатентованных названий и 1 тыс. готовых лекарств.

«На сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — сказал министр.

Он отметил, что появление на российском рынке после регистрации воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков способствует понижению цены.

На этой неделе стало известно о сложностях с получением в Москве, Подмосковье, Нижегородской и Липецкой областях препарата с этанерцептом. Он нужен при ревматических заболеваниях. Пациенты получают это лекарство бесплатно в государственных медорганизациях. В этом году туда поставили больше этих медикаментов, чем в прошлом. Однако несвоевременно заключенные тендеры или неправильно рассчитанная потребность в медикаменте могли привести к нынешним проблемам.

Ранее родители детей с редкими заболеваниями стали чаще отказываться от дорогих лекарств.

