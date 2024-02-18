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Полиция Болгарии предотвратила неонацистское шествие

Sofia Globe: в Болгарии пресекли попытку проведения нацистского марша

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Depositphotos

Полиция Болгарии в пятницу пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

По данным издания, группа людей начала собираться в 17:00 (16:00 мск) в центре столицы для проведения факельного шествия. При этом муниципалитет не дал согласия на проведение вечернего шествия на улицах города.

Уточняется, что полиция Софии, действуя по распоряжению мэра города Васила Терзиева, заблокировала проведение так называемого «Лукова марша». Это шествие проходит каждый год в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов, пишет Sofia Globe.

До этого сообщалось, что в Гааге произошли беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи, полиция применила слезоточивый газ.

10 февраля небольшая акция в центре Афин в поддержку Палестины переросла в столкновения протестующих с полицией.

Ранее в Петербурге прошли массовые задержания на акции в память о Навальном.

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