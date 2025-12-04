Red Wings отреагировала на сообщения о своем «пылающем самолете», севшем в Москве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания Red Wings назвала некорректными сообщения о «пылающем самолете»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская компания Red Wings в Telegram-канале опровергла сообщения о своем «пылающем самолете, вернувшемся в Домодедово.

Авиаперевозчик подчеркнул, что во время рейса WZ-3097 у Boeing 777-200 изменились параметры работы одного из двигателей. Тогда экипаж принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета.

«Авиакомпания вынужденно скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров», — говорится в посте.

В Red Wings добавили, что пассажирам Boeing 777-200 предоставят еду и напитки и помогут разместиться в гостинице. Компания извинилась перед ними за неудобства.

Накануне вечером самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

