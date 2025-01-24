В Петербурге Эрмитаж эвакуируют после сообщения об угрозе безопасности

В Петербурге в Эрмитаже проводят эвакуацию. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

Всех посетителей выводят только из главного комплекса. Причиной произошедшего стала информация об угрозе безопасности посетителей.

«Эвакуация проводится силами Росгвардии и службой безопасности музея», – сообщается в публикации.

Гости, которые из-за эвакуации не смогли закончить экскурсию, смогут посетить музей завтра по тем же билетам.

Как сообщает «Фонтанка», музею поступило аномальное сообщение с угрозами, поэтому в комплексе приняли решение об эвакуации.

По словам посетителей, эвакуация проходила спокойно. Сейчас правоохранители проверяют залы и служебные помещения.

Подобный случай происходил в Эрмитаже в мае прошлого года. Неизвестные сообщили о минировании музея, поэтому сотрудники вывели посетителей из помещений.

Ранее в Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за искрящейся розетки.