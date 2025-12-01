На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали наказывать жестче несовершеннолетних преступников

В ОП РФ предложили принудительно эмансипировать агрессивных подростков
true
true
true
close
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил ТАСС, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, нужно признавать полностью дееспособными в рамках процедуры принудительной эмансипации.

По его словам, в таких случаях они должны нести ответственность на тех же условиях, что и взрослые.

Поводом для обсуждения стала резонансная история в Липецкой области, где двоих подростков 16 и 17 лет приговорили к двум годам условного лишения свободы за избиение 62-летнего прохожего ради съемки ролика для соцсетей. Рыбальченко отметил, что подобные поступки требуют более строгого наказания.

Он пояснил, что сейчас эмансипация возможна только по инициативе самого несовершеннолетнего, достигшего 16 лет. Однако, по мнению главы комиссии, при очевидной неспособности повлиять на поведение подростка стоит рассмотреть механизм принудительного признания полной дееспособности. Это, по его словам, означало бы распространение на таких нарушителей всех обязательств, предусмотренных для взрослых. Вместе с тем он отметил, что решение должно приниматься не мгновенно, а после того, как подростку предоставят возможность осознать свои действия.

Ранее Следственный комитет России выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

