В Калининграде произошел пожар площадью 600 «квадратов»

МЧС РФ: в Калининграде загорелись автосервис, ангар и двухэтажное здание
true
true
true
close
МЧС России

Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в Калининграде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что возгорание зафиксировали на Московском проспекте.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят автосервис, пристроенный рядом ангар и двухэтажное здание <...>. Огнем уничтожены четыре автомобиля», — говорится в заявлении.

Всего на место происшествия прибыли 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специальной техники. К текущему моменту огнеборцы спасли шесть транспортных средств, включая два электроавтомобиля, и эвакуировали шесть баллонов. Речь идет о трех кислородных, двух углекислотных и одном пропановом баллонах.

4 декабря пламя охватило заброшенный цирк в Уссурийске. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю, к ликвидации пожара привлекли 34 специалиста и 13 единиц техники. Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 700 квадратных метров, при этом в здании произошло обрушение крыши. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее в Москве загорелся гаражный комплекс.

