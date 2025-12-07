На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает геологическая служба США.

Отмечается, что фонтаны лавы бьют сразу из трех кратеров. Один из них достиг высоты 370 метров. Общий объем выброса лавы оценивался в 16 млн кубических ярдов (12 млн куб. м).

«Потоки лавы из фонтанов покрыли 50–60% поверхности кратера Халемаумау», — говорится в сообщении.

Килауэа — один из самых активных вулканов на планете. Он расположен примерно в 320 км от Гонолулу, крупнейшего города штата.

В октябре ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет.

Ранее в Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки.