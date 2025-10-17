Вулкан «зомби», считавшийся потухшим в течение 710 тыс. лет, активизировался

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иране вулкан Тафтан, считавшийся потухшим 710 тыс. лет, активизировался
Amirhossein Nikroo

Ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет. Исследование показало, что вершина вулкана поднялась на 3,5 дюйма (около 9 сантиметров) всего за 10 месяцев — с 2023 по 2024 год, пишет Daily Mail .

По словам специалистов, это может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью. В 2024 году местные жители также наблюдали выбросы дыма и пепла, что указывает на возобновление вулканической активности.

Ведущий автор исследования, вулканолог Пабло Гонсалес, заявил, что Тафтан следует считать не потухшим, а спящим вулканом. По его словам, подземное давление продолжает расти и в будущем может привести к выбросу энергии — от слабого до значительного.

Ученые отмечают, что из вентиляционных отверстий вулкана ежедневно выделяется около 20 тонн диоксида серы, а также водяной пар, сероводород и фтористый водород. Несмотря на тревожные данные, Гонсалес отметил, что признаков неминуемого извержения нет:

«Это не повод для паники, но сигнал для властей Ирана уделить больше внимания наблюдению за Тафтаном», — заявил он.

Вулкан, высотой около 4000 метров, находится в провинции Систан и Белуджистан недалеко от границы с Пакистаном. Ближайший крупный город — Захедан, расположенный примерно в 160 километрах.

Ранее в Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки.

