Силы ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью

Клычков: силы ПВО уничтожили один БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня на территории Орловской области уничтожен один вражеский БПЛА», — проинформировал он.

По словам Клычкова, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.

«Спасибо нашим защитникам за бдительность!» — написал глава Орловской области.

Примерно два часа назад министерство обороны России заявило, что силы ПВО сбили по три украинских беспилотника над Брянской и Курской областями.

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами РФ.

42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

