Шесть украинских БПЛА сбили над двумя российскими регионами

Шесть украинских беспилотников сбили над Брянской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В период с 07:00 (мск) до 08:00 (мск) уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три беспилотника — над территорией Брянской области и три беспилотника — над территорией Курской области», — говорится в публикации.

Утром 7 декабря министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ.

42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

