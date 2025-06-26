Названа сумма, необходимая для обустройства дачного участка

Обустройство дачного участка площадью 6 соток обойдется россиянам в 51,5 тыс. рублей в среднем, оценили для «Газеты.Ru» в компании «Лемана ПРО».

Эта сумма включает живую изгородь, газон и обустройство обеденной зоны и зоны отдыха.

По данным компании, создание живой изгороди по периметру в 20 метров стоит более 30 тыс. рублей, в зависимости от вида и высоты саженцев. Самый бюджетный вариант — саженцы туй высотой 60 см, однако растениям потребуется три-четыре года, чтобы вырасти и полностью закрыть забор. Чтобы засеять половину площади участка (три сотки) потребуется около 10–15 кг семян. Это обойдется в 5–15 тыс. рублей, в зависимости от сорта травы, уточнили в компании. Там добавили, что стоимость обеденной зоны, включающей в себя два кресла-качалки и столик, начинается от 6,5 тыс. рублей. Минимальная стоимость качественного мангала — более 4000 рублей. Для зоны отдыха можно выбрать качели, которые обойдутся владельцам участка от 5,5 тыс. рублей, заключили в компании.

Там добавили, что основная категория дополнительных затрат может составить услуги, например, сборка мебели, выравнивание земли перед посадкой и сама посадка деревьев, растений, доставка товаров.

Ранее в Госдуме заявили, что россиянам не запретят строить бани на даче.