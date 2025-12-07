Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии

Граждан России среди погибших при пожаре в ночном клубе на Гоа в Индии, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в Мумбаи Иван Фетисов.

«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — уточнил он.

Пожар произошел в ночном клубе под названием Birch by Romeo Lane в ночь на 7 декабря, недалеко от одного из самых популярных пляжей Гоа. Огонь в основном охватил кухню на первом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано. Как сообщила газета Indian Express со ссылкой на полицию, не менее 23 человек погибли. Предварительно, большинство из них — сотрудники клуба.

На место происшествия прибыли старшие полицейские, включая индийскую спецслужбу DGP, и полицейские подразделения округа Северный Гоа. В настоящее время ведется расследование.

До этого российский турист на Гоа выпал из окна гостиницы на пальму, врачи не смогли его спасти. По имеющимся данным, мужчина потерял сознание, перевалился через балкон, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник. Пострадавший некоторое время лежал под окнами гостиницы и кричал. На место инцидента приехала скорая помощь и отвезла его в госпиталь, но медики оказались бессильны. Полиция Мандрем выясняет все подробности случившегося.

