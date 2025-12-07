На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии

Генконсул Фетисов: россиян среди жертв пожара в клубе на Гоа не обнаружено
true
true
true
close
Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

Граждан России среди погибших при пожаре в ночном клубе на Гоа в Индии, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в Мумбаи Иван Фетисов.

«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — уточнил он.

Пожар произошел в ночном клубе под названием Birch by Romeo Lane в ночь на 7 декабря, недалеко от одного из самых популярных пляжей Гоа. Огонь в основном охватил кухню на первом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано. Как сообщила газета Indian Express со ссылкой на полицию, не менее 23 человек погибли. Предварительно, большинство из них — сотрудники клуба.

На место происшествия прибыли старшие полицейские, включая индийскую спецслужбу DGP, и полицейские подразделения округа Северный Гоа. В настоящее время ведется расследование.

До этого российский турист на Гоа выпал из окна гостиницы на пальму, врачи не смогли его спасти. По имеющимся данным, мужчина потерял сознание, перевалился через балкон, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник. Пострадавший некоторое время лежал под окнами гостиницы и кричал. На место инцидента приехала скорая помощь и отвезла его в госпиталь, но медики оказались бессильны. Полиция Мандрем выясняет все подробности случившегося.

Ранее «Газета.Ru» назвала самые опасные места в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами