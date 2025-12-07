Пострадавшие на танкере Swanlake россияне очнулись и остаются в больнице

Двое пострадавших на танкере в Мраморном море российских моряков пришли в себя

Двое российских моряков, пострадавших на танкере Swanlake в Мраморном море, пришли в сознание и продолжают лечение в турецкой больнице. Об этом РИА Новости сообщила супруга третьего члена экипажа, который не пережил отравления.

Собеседница агентства уточнила, что родственники пострадавших рассказали ей о положительной динамике их состояния, однако возвращение на родину пока не планируется — турецкие врачи продолжают наблюдение.

Расследование происшествия, по ее словам, еще идет. Турецкие специалисты установили, что моряк получил тяжелое отравление, когда начал очищать резервуар танкера химическим средством. Двое других моряков отравились теми же испарениями, пытаясь ему помочь. В резервуаре обнаружили высокие концентрации аммиака, сероводорода и органических летучих соединений. После инцидента старшего помощника капитана задержали местные правоохранители.

Инцидент произошел в конце ноября. Тогда власти Стамбула заявили, что один из моряков умер после отравления неизвестным веществом, а двое его коллег были госпитализированы.

