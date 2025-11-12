На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели обнаружили в Средиземном море мужчину, дрейфовавшего на надувном матрасе

Daily Star: спасатели в Испании помогли мужчине, дрейфовавшему в море на матрасе
Depositphotos

В Испании спасатели обнаружили в Средиземном море мужчину, дрейфовавшего на надувном матрасе, пишет Daily Star.

Инцидент произошел недалеко от побережья популярного курорта Эстепона. Сигнал тревоги поступил от экипажа нефтяного танкера Epic Shikoku, который заметил человека, сидящего верхом на матрасе примерно в 35 км от суши.

На место была направлена спасательная лодка Salvamar Gadir. Мужчину благополучно подняли на борт и доставили в порт Эстепоны, сообщили в испанской морской спасательной службе Maritime Rescue.

Ведомство уточнило, что речь не шла о мигранте — мужчина, по всей видимости, просто отправился в море на импровизированном плавсредстве.

«Это был обычный надувной матрас, какой используют дома для гостей», — говорится в заявлении службы.

Как мужчина оказался так далеко от берега, пока неизвестно. Возможно, он использовал весло или другой подручный предмет, чтобы двигаться по воде.

Ранее десятки пассажиров круиза остались плавать в Карибском море из-за затонувшего катамарана.

