На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии во время наводнения погибла россиянка

Жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии стала россиянка
true
true
true
close
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Гражданка Российской Федерации стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, сообщает агентство.

Сотрудники консульского отдела посольства России в Болгарии выразили готовность оказать помощь родственникам погибшей. Также в дипмиссии заявили о готовности помочь россиянам в восстановлении утерянных из-за наводнения документов. В настоящее время в консульство обратились уже несколько граждан РФ.

Как сообщается, на юге Черноморского побережья в нескольких районах Болгарии из-за наводнения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените уже эвакуированы. 4 октября спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и техника.

Ранее во время шторма погиб житель Ирландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами