Аэропорт в Нальчике приостановил полеты

Аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

В ночь на 7 декабря работу приостановили воздушные гавани в Грозном, Магасе и Владикавказе. Как отметили в Росавиации, также приостановил работу аэропорт города Саратова, а также ограничения ввели в воздушных гаванях Оренбурга и Орска. До этого ограничил прием и выпуск воздушных судов аэропорт Волгограда.

До этого над городами Энгельс и Саратов прогремела серия взрывов. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

