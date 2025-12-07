На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ раскрыла данные пособников нацистов

ФСБ опубликовала данные пособников нацистов, укрывшихся в Канаде
true
true
true
close
РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала информацию о пособниках нацистов, включая карателей, которые во время Великой Отечественной войны участвовали в массовых расстрелах мирных граждан СССР и впоследствии нашли убежище в Канаде. Информацию об этом ФСБ опубликовала на официальном сайте.

«Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается такдже, что список составлен Комитетом государственной безопасности СССР в 1964 году. В нем идет речь идет о лицах, совершивших в годы Великой Отечественной войны военные и иные преступления и впоследствии укрывавшихся от ответственности в западных странах.

До этого ФСБ опубликовала рассекреченные документы о преступлениях нацистских оккупантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно об аресте бойца ММА за спарринг с памятником ветеранам.

