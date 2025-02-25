В Госдуме предложили упростить правила входа газовщиков в квартиры россиян

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о важности ввести упрощенный допуск сотрудников газовых служб в квартиры россиян. В беседе с RTVI он отметил, что эта мера спасет жителей всего подъезда от отключения стояка.

Депутат напомнил, что сейчас если гражданин не открывает дверь газовой компании, то она обращается в суд, который в течение 30 дней принимает решение о допуске в жилое помещение. Если хозяева квартиры снова не пускают коммунальщиков, то их могут оштрафовать.

«Разумеется, мы не можем дать им (газовщикам. — «Газета.Ru») ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей», — пояснил Пахомов.

Парламентарий добавил, что в случае если газовщики заподозрили в квартире, в которую их не пускают, наличие какой-либо проблемы, они могут отключить весь стояк, из-за чего пострадает целый подъезд.

До этого россиян предупредили о штрафе за использование старых газовых плит. Сегодня срок службы плиты составляет 14 лет, после необходимо заменить оборудование. Если этого не сделать, нарушители должны будут заплатить от 5000 до 10000 тысяч штрафа, а при повторном нарушении — от 15000 до 25000 рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для шумных соседей.