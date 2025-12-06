На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогоднее украшение дома

РИА Новости: новогодний декор обойдется россиянам в 2025 году в 4–6 тыс. рублей
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость минимального комплекта новогоднего декора для квартир и домов в конце 2025 года составляет в среднем 4–6 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщили представители торговых сетей и маркетплейсов.

По их данным, россияне в этом сезоне особенно активно покупают стеклянные игрушки — шары и фигурные украшения, а также искусственные ели, хвойные ветки и декоративные бусы. В сети OBI уточнили, что эти категории стали самыми востребованными.

В Fix Price указали, что собрать базовый набор можно примерно за 1,3 тыс. рублей. Там отметили, что искусственная ель высотой 120 см стоит 399 рублей, набор из 21 шара — 249 рублей, а электрическая гирлянда — 249 рублей.

В «Ашане» сообщили, что пластиковые шары начинаются с 5,99 рубля, стеклянные — с 69,99 рубля. Мишура стоит от 6,99 рубля, небольшая искусственная елка высотой 30 см — 129,99 рубля, а 180-сантиметровая — 1690,99 рубля. Гирлянды стартуют от 119,99 рубля, декоративные венки — от 390,99 рубля. Таким образом, базовый набор из елки высотой 180 см, гирлянды, игрушек и венка обойдется примерно от 4 тыс. рублей.

В «Лемана Про» минимальный комплект оценили в 4 тыс. рублей, в Wildberries & Russ — в 5,6 тыс. рублей, а в OBI — в диапазоне 3,5–6 тыс. рублей.

В «Ашане» и Fix Price отметили, что стоимость новогоднего декора почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. В Wildberries & Russ сообщили о росте цен на уровне 2–7%.

Ранее россиянам назвали ключевое правило закупки продуктов к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами