Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогоднее украшение дома

РИА Новости: новогодний декор обойдется россиянам в 2025 году в 4–6 тыс. рублей

Стоимость минимального комплекта новогоднего декора для квартир и домов в конце 2025 года составляет в среднем 4–6 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщили представители торговых сетей и маркетплейсов.

По их данным, россияне в этом сезоне особенно активно покупают стеклянные игрушки — шары и фигурные украшения, а также искусственные ели, хвойные ветки и декоративные бусы. В сети OBI уточнили, что эти категории стали самыми востребованными.

В Fix Price указали, что собрать базовый набор можно примерно за 1,3 тыс. рублей. Там отметили, что искусственная ель высотой 120 см стоит 399 рублей, набор из 21 шара — 249 рублей, а электрическая гирлянда — 249 рублей.

В «Ашане» сообщили, что пластиковые шары начинаются с 5,99 рубля, стеклянные — с 69,99 рубля. Мишура стоит от 6,99 рубля, небольшая искусственная елка высотой 30 см — 129,99 рубля, а 180-сантиметровая — 1690,99 рубля. Гирлянды стартуют от 119,99 рубля, декоративные венки — от 390,99 рубля. Таким образом, базовый набор из елки высотой 180 см, гирлянды, игрушек и венка обойдется примерно от 4 тыс. рублей.

В «Лемана Про» минимальный комплект оценили в 4 тыс. рублей, в Wildberries & Russ — в 5,6 тыс. рублей, а в OBI — в диапазоне 3,5–6 тыс. рублей.

В «Ашане» и Fix Price отметили, что стоимость новогоднего декора почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. В Wildberries & Russ сообщили о росте цен на уровне 2–7%.

Ранее россиянам назвали ключевое правило закупки продуктов к Новому году.