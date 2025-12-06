В России с нового года появятся свыше 60 новых дорожных знаков

РИА Новости: с 2026 года в России появятся более 60 новых дорожных знаков

Свыше 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах с 1 января 2026 года. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По ее словам, с нового года в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024 планируется добавить более 60 новых дорожных знаков и табличек.

«Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — сказала юрист.

Браун отметила, что в 2026 году в России будет введена более современная и усовершенствованная система знаков, которая ориентирована и на новые виды транспорта. Будут учтены индивидуальные средства мобильности, безопасность пешеходов, экология и другое.

По ее словам они будут представлять из себя как самостоятельные знаки, оформленные в квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, так и таблички — знаки с дополнительной информацией для водителей.

Ранее в Шерегеше произошел «снежный апокалипсис».