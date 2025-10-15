На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появятся новые дорожные знаки

Адвокат Шиманский: в РФ введут дорожный знак «Глухие» и вертикальная стоп-линия
ФГБУ «РСТ»

В РФ появится дорожный знак «Глухие» и вертикальная стоп-линия. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Александр Шиманский.

Дорожный знак «Глухие» будут вешать перед пешеходными переходами возле мест, которые часто посещают люди с нарушениями слуха, в том числе перед больницами и другими пешеходными объектами.

Вертикальный знак «Стоп-линия» будут помещать там, где невозможно установить горизонтальный знак.

Некоторые знаки претерпят небольшую модернизацию. Так, знак парковки совместят с табличкой о способе постановки машины, а знак «Заснеженное покрытие» совместят со «снежинкой», которая будет предупреждать водителей о необходимости снизить скорость и избегать резкого торможения. На знаке «Время действия» теперь будут указываться не только часы и дни недели, но и месяцы, в которые работает сопутствующий знак.

Кроме того, появятся знаки о рекомендуемой скорости при проезде по «лежачему полицейскому».

До этого депутат Федяев рассказал, что эксперименты с использованием знака «Глухие» продолжаются уже почти 10 лет. Депутат выразил надежду на то, что изменения помогут снизить аварийность на дорогах.

Ранее адвокат перечислил болезни, с которыми нельзя садиться за руль с 1 сентября.

