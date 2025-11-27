На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор объяснил, как обезопасить квартиру от воров в новогодние каникулы

Профессор Петров: датчики обезопасят жилье от воров в новогодние каникулы
true
true
true
close
Shutterstock/Christopher Slesarchik

Россиянам стоит отказаться от публикации информации о предстоящей поездке в новогодние праздники, чтобы обезопасить себя от грабителей. Об этом «Москве 24» заявил профессор кафедры безопасности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

Он подчеркнул, что прежде всего злоумышленников привлекают квартиры без сигнализаций, а также жилье с видимыми признаками благосостояния.

«В качестве мер безопасности в квартире можно поселить родственников, чтобы создать эффект присутствия. Он появляется, когда обитатели дома включают и выключают свет, из квартиры доносится бытовой шум по типу отодвигания стула, скрипа ящиков и других звуков», — отметил Петров.

По его словам, грабители также могут следить за показателями счетчиков или оставлять спичку в дверном проеме, чтобы убедиться, что квартиру пустует. В этом случае стоит установить датчики движения, которые включают свет, а также заводить автоматические будильники, которые несколько раз в сутки издают звуки, а затем отключаются. Это также создает эффект присутствия, заключил эксперт.

Данные компании F6 до этого показали, что в преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы.

Ранее жительница Благовещенска застала в своей квартире уснувшего вора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами