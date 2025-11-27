Профессор объяснил, как обезопасить квартиру от воров в новогодние каникулы

Россиянам стоит отказаться от публикации информации о предстоящей поездке в новогодние праздники, чтобы обезопасить себя от грабителей. Об этом «Москве 24» заявил профессор кафедры безопасности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

Он подчеркнул, что прежде всего злоумышленников привлекают квартиры без сигнализаций, а также жилье с видимыми признаками благосостояния.

«В качестве мер безопасности в квартире можно поселить родственников, чтобы создать эффект присутствия. Он появляется, когда обитатели дома включают и выключают свет, из квартиры доносится бытовой шум по типу отодвигания стула, скрипа ящиков и других звуков», — отметил Петров.

По его словам, грабители также могут следить за показателями счетчиков или оставлять спичку в дверном проеме, чтобы убедиться, что квартиру пустует. В этом случае стоит установить датчики движения, которые включают свет, а также заводить автоматические будильники, которые несколько раз в сутки издают звуки, а затем отключаются. Это также создает эффект присутствия, заключил эксперт.

Данные компании F6 до этого показали, что в преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы.

Ранее жительница Благовещенска застала в своей квартире уснувшего вора.