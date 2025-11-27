На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о мошенничестве с красной икрой

F6: мошенники создали сеть из десятков каналов и заманивают жертв дешевой икрой
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании F6.

«Специалисты F6 также обнаружили каналы, которые действуют по аналогичной схеме и через которые скамеры приглашают купить ягоды, фрукты и свежее мясо», — сообщили эксперты.

Хозяева каналов обещают потенциальным покупателям продажу качественных товаров по низким ценам на условии 100%-ной предоплаты. О закупках жертвы мошенников договариваются через «менеджеров», которые исчезают, добившись от них перевода.

«Признак, который указывает на высокую вероятность обмана – смена реквизитов, когда «менеджер» сначала называет один номер для платежа, а затем меняет его на другой», — отметили в F6.

Специалисты по борьбе с мошенничеством отметили, что выявить обман непросто, и призвали россиян быть бдительными и с осторожностью воспринимать заявления о скидках на дорогостоящие товары.

До этого депутат Игорь Антропенко призвал россиян не оставлять предоплату и данные банковских карт до получения товара от незнакомого онлайн-магазина из-за высокого риска столкнуться с фишингом.

Парламентарий отметил, что популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Признаком фейкового магазина депутат назвал высокие скидки.

Ранее россиянам объяснили, как заказать оригинальную обувь на маркетплейсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами