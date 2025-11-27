Россиянам рассказали о мошенничестве с красной икрой

В преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании F6.

«Специалисты F6 также обнаружили каналы, которые действуют по аналогичной схеме и через которые скамеры приглашают купить ягоды, фрукты и свежее мясо», — сообщили эксперты.

Хозяева каналов обещают потенциальным покупателям продажу качественных товаров по низким ценам на условии 100%-ной предоплаты. О закупках жертвы мошенников договариваются через «менеджеров», которые исчезают, добившись от них перевода.

«Признак, который указывает на высокую вероятность обмана – смена реквизитов, когда «менеджер» сначала называет один номер для платежа, а затем меняет его на другой», — отметили в F6.

Специалисты по борьбе с мошенничеством отметили, что выявить обман непросто, и призвали россиян быть бдительными и с осторожностью воспринимать заявления о скидках на дорогостоящие товары.

До этого депутат Игорь Антропенко призвал россиян не оставлять предоплату и данные банковских карт до получения товара от незнакомого онлайн-магазина из-за высокого риска столкнуться с фишингом.

Парламентарий отметил, что популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Признаком фейкового магазина депутат назвал высокие скидки.

