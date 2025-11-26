Биометрия останется самым дешевым способом оплаты проезда в Москве после изменения тарифов

В Москве с 2 января изменятся тарифы на проезд в транспорте

В Москве со 2 января 2026 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Корректировка цен связана с ростом стоимости электроэнергии, топлива и инфляционными процессами. При этом с 2011 года индексация тарифов остается ниже уровня инфляции.

Отмечается, что в будни в московском транспорте совершается более 17 млн поездок. При этом стоимость проезда по расстоянию в Москве на 45% ниже, чем в других крупных городах России, что делает столичную систему одной из самых доступных.

Пятый год подряд самым выгодным способом оплаты остается биометрия — одна поездка обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой.

В Дептрансе уточнили, что Стоимость безлимитных билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем на 3,5 рубля. Эти абонементы останутся самыми доступными среди городов-миллионников.

Кроме того, бесплатные пересадки между метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом сохранятся при условии привязки карты «Тройка» в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Такой формат доступен по 80% билетов тарифного меню, включая безлимитный «Единый», «Кошелек» карты «Тройка» и «ТАТ» «Автобус-трамвай».

Для учащихся стоимость проездных не изменится. Школьники и студенты смогут и дальше пользоваться железнодорожным транспортом по тем же билетам.

Также с 2 января меняется стоимость проезда на регулярных речных маршрутах. Во время действия «летнего тарифа» (с 1 мая по 30 сентября) поездка по биометрии будет стоить 230 рублей в будни и 400 — в выходные. В «зимний тариф» (1 октября — 30 апреля) — 145 рублей в выходные, будни останутся без изменений. Стоимость проезда по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней на регулярном речном электротранспорте включены в стоимость круглый год.

Кроме того, на смежных автобусных маршрутах между Москвой и Подмосковьем (проект «Москва – область») тарифы изменятся в среднем на 14,3% (фиксированная оплата) и 14,9% (зональная). Льготы и проездные билеты по-прежнему действуют.

Как подчеркнули в столичном Дептрансе, все поступления от оплаты проезда направляются на развитие транспортной инфраструктуры столицы.