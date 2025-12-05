Артемий Лебедев назвал Долину «старой ворчливой бабкой»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, которая через суд вернула себе проданную квартиру, оставив покупательницу без денег и жилья. Об этом он рассказал в своем обзоре новостей во «ВКонтакте».

Лебедев возмутился решением суда, вставшего на сторону артистки. По его мнению, суд не должен был учитывать, что деньги от продажи Долиной получили мошенники, а покупательница действовала добросовестно.

«Короче, Лариса Долина поступила как старая ворчливая жадная бабка, и за это получает по полной программе», — заявил Лебедев.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

Ранее пенсионерка вернула квартиру по «схеме Долиной» и не отдала обманутым жильцам деньги.