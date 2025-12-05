В Госдуме обсуждают возможность отсрочки от армии для выпускников колледжей и вузов

Абрамченко: в ГД обсуждают отсрочку от службы для выпускников колледжей и вузов

Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы в армии России для выпускников колледжей и вузов обсуждают в Государственной думе. Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов – перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме», — заявила она.

По словам Абрамченко, к работе по данному вопросу привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, а также региональные власти и работодатели.

Парламентарий рассказала, что ежегодно около 800 тыс. молодых специалистов отправляются на срочную службу сразу после выпуска и после ее окончания не возвращаются в профессию. Она отметила, что это негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.

Вице-спикер Госдумы предположила, что отсрочка на один-два года поможет молодым людям продемонстрировать полученные знания и закрепиться в отрасли.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым призыв будет на срочную службу будет продолжаться в течение всего года. Согласно новому закону, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Ранее стало известно, что военкоматы смогут быстрее узнавать об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой.