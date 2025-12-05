На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обсуждают возможность отсрочки от армии для выпускников колледжей и вузов

Абрамченко: в ГД обсуждают отсрочку от службы для выпускников колледжей и вузов
close
РИА «Новости»

Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы в армии России для выпускников колледжей и вузов обсуждают в Государственной думе. Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов – перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме», — заявила она.

По словам Абрамченко, к работе по данному вопросу привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, а также региональные власти и работодатели.

Парламентарий рассказала, что ежегодно около 800 тыс. молодых специалистов отправляются на срочную службу сразу после выпуска и после ее окончания не возвращаются в профессию. Она отметила, что это негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.

Вице-спикер Госдумы предположила, что отсрочка на один-два года поможет молодым людям продемонстрировать полученные знания и закрепиться в отрасли.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым призыв будет на срочную службу будет продолжаться в течение всего года. Согласно новому закону, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Ранее стало известно, что военкоматы смогут быстрее узнавать об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами