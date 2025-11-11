Военкоматы могут быстрее узнавать об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой

Министерство обороны России призвало сократить срок уведомления военных комиссариатов об увольнении россиян, которые работают в области IT и имеют отсрочку от призыва, до пяти дней. Это говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны предложило в правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу IT-специалистам в пункте «в 2-недельный срок» заменить словами «в течение 5 дней со дня увольнения».

В российском оборонном ведомстве пояснили, что проект постановления предусматривает внесение изменений, которые касаются организации и проведения призыва граждан Российской Федерации на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).

В данный момент аккредитованные организации в сфере IT должны сообщить об увольнении гражданина, у которого была отсрочка от призыва на военную службу, в двухнедельный срок.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправку о дистанционном решении по отсрочке от армии.