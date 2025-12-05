В порту Темрюка продолжается тушение пожара после атаки БПЛА на площади 1350 кв. м

В порту Темрюка продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Уточняется, что площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров.
По данным регионального управления МЧС России, в работах по ликвидации пожара задействованы 68 человек и 26 единиц техники.
В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов.
В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения. Произошло возгорание. В оперштабе сообщили, что по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
