На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В порту Темрюка продолжается тушение пожара после атаки БПЛА на площади 1350 кв. м

В Темрюке продолжают тушить пожар в порту после атаки БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

В порту Темрюка продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС России, в работах по ликвидации пожара задействованы 68 человек и 26 единиц техники.

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов.

В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения. Произошло возгорание. В оперштабе сообщили, что по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее военблогер рассказал о возмездии ВС России за удары по танкерам в Черном море.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами