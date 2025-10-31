В ОП РФ предложили вернуть один предмет в программу средних классов школы

Обществознание нужно вернуть в школьную программу средних классов. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По его словам, это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ.

При этом он считает, что полный возврат правовых тем в школьную программу может быть нецелесообразен из-за возможности перегрузки учебного плана, однако их можно сократить в формате факультативов или интегрировать в другие предметы.

Не все подростки понимают последствия своих действий, в то же время уголовная и административная ответственность по многим правонарушениям наступает с 14 лет, отметил член ОП.

С 1 сентября текущего года обществознание преподается только для учеников 8–11 классов, а с 1 сентября следующего года — для 9–11 классов.

До этого сообщалось, что Минобрнауки сделает ЕГЭ по истории обязательным для гуманитариев с марта.

Ранее учитель объяснил, почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию.