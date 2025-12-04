На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие продукты помогут избавиться от стресса в конце года

Диетолог Денисенко: шоколад и капуста помогут справиться со стрессом
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В конце года многие могут испытывать сильный стресс из-за дедлайнов, приближающихся праздников и множества бытовых дел. Справиться с такой нагрузкой помогут шоколад, капуста и несколько других продуктов в рационе. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Шоколад — самый очевидный продукт. Это вам любая женщина подтвердит. Но и ученые тоже говорят, что всего 20-30 граммов в день помогают справиться со стрессом и увеличивают выработку эндорфинов, веществ, которые «приподнимают» настроение», — поделилась эксперт.

Помимо этого, в холодное время важно включить в рацион продукты, поддерживающие нервную систему. Уменьшить стресс, а также улучшить работу сердца и настроение помогут капуста, сельдерей и жирная рыба. А травяные чаи снижают тревожность и улучшают сон.

Диетолог также посоветовала включить в рацион ягоды и оливковое масло. По ее словам, а этих продуктах содержатся антиоксиданты и Омега-3, которые помогают организму справляться с хронической усталостью, поддерживают работу мозга и стабилизируют эмоциональное состояние.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что причинами новогодней хандры могут быть финансовые причины, личная переоценка прожитого периода жизни, а также разрыв между ожиданием и реальностью.

Ранее диетолог рассказала, как похудеть к Новому году.

