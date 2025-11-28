Диетолог назвала продукты, которые можно заранее купить к Новому году

Диетолог Разаренова: сырокопченые колбасы можно заранее купить к Новому году

Замороженные мясо, птицу и морепродукты можно заранее купить к новогоднему столу. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

«К продуктам длительного хранения относятся сырокопченые и сыровяленые колбасы. Благодаря низкой влажности и высокому содержанию соли они могут храниться в вакуумной упаковке в холодильнике несколько недель. После вскрытия их следует употребить в течение трех–пяти дней», — продолжила эксперт.

Кроме того, можно приобрести икру, если она находится в герметичной заводской упаковке. При этом многие продукты стоит покупать непосредственно перед праздником, потому что они быстро портятся. Среди них — вареные и полукопченые колбасы, свежая охлажденная рыба и морепродукты, яйца, мягкие сыры и свежие овощи с зеленью.

Федеральная антимонопольная служба до этого напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен перед новогодними праздниками. В службе также добавили, что при обнаружении случаев недобросовестного завышения цен антимонопольный регулятор будет принимать меры в отношении нарушителей.

Ранее россияне рассказали о своих главных тратах на празднование Нового года.