В СК подтвердили задержание вице-мэра Нижнего Новгорода за взятку

В Нижнем Новгороде первого заместителя главы администрации Сергея Егорова подозревают в получении взятки за поддержку незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с февраля по августа 2025 года Егоров получил через посредника взятку в значительном размере. За эти деньги он должен был оказывать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в Нижнем Новгороде. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Егорова задержали 2 декабря, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Сергей Егоров был назначен на пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода 27 августа 2025 года. Его предшественник на этом посту, Илья Штокман, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

3 декабря экс-замглавы администрации Луганска Марину Воротникову приговорили к семи годам лишения свободы за взятку в размере 810 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили занимать должности на госслужбе в течении восьми лет после отбытия наказания.

Ранее был задержан начальник представительства Минобороны РФ в Татарстане.