Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Один человек пострадал при жесткой посадке частного вертолета в Уфе
true
true
true
close
Приволжская транспортная прокуратура

Частный вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку в Кировском районе Уфы в Башкирии. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, воздушное судно приземлилось вблизи деревни Атаевка днем 4 декабря.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале написало, что в результате инцидента пострадал один человек. Ему потребовалась помощь медиков. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

28 ноября пассажирский самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Экипаж воздушного судна принял соответствующее решение в связи с возможной утечкой топлива. На борту находились 158 человек, никто из них не пострадал.

Ранее самолет Ан-2 повредил шасси при посадке в аэропорту в Архангельской области.

