В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда России Антону Котякову, в котором предложил ввести предновогоднюю выплату для всех категорий пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — «Новогоднего капитала», — говорится в обращении.

Согласно инициативе, размер выплаты предлагается установить на уровне 5 тысяч рублей. Эти средства должны выплачиваться единоразово и не позднее чем за две недели до 31 декабря года, следует из документа.

Накануне глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат проиндексированную пенсию за январь. По его словам, это касается как работающих, так и неработающих граждан.

Ранее в Госдуме российских пенсионеров призвали полностью освободить от НДФЛ.