На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Чернышов: в РФ следует ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
close
Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда России Антону Котякову, в котором предложил ввести предновогоднюю выплату для всех категорий пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — «Новогоднего капитала», — говорится в обращении.

Согласно инициативе, размер выплаты предлагается установить на уровне 5 тысяч рублей. Эти средства должны выплачиваться единоразово и не позднее чем за две недели до 31 декабря года, следует из документа.

Накануне глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат проиндексированную пенсию за январь. По его словам, это касается как работающих, так и неработающих граждан.

Ранее в Госдуме российских пенсионеров призвали полностью освободить от НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами