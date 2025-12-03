На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, почему пенсионеры не получат предновогодние выплаты

Депутат Бессараб: предновогодние выплаты пенсионерам предложили слишком поздно
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России действительно стоило бы рассмотреть и поддержать инициативу о предновогодних выплатах для пенсионеров, однако выдвинули ее слишком поздно. Сейчас такое начисление уже произвести не успеют, обсуждать эту идею стоило еще в середине года, заявила 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала соответствующее предложение своего коллеги, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он направил в Минтруд призыв ввести предновогоднюю выплату для всех категорий пенсионеров. Бессараб подчеркнула, что с удовольствием поддержала бы эту инициативу, но сейчас уже слишком поздно.

«Мы живем уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено», — пояснила парламентарий.

Она также напомнила, что многие российские пенсионеры перед праздниками получают поддержку от региональных властей и за счет корпоративных бюджетов.

Напомним, Чернышов в обращении к главе Минтруда Антону Котякову отмечал, что выплату «Новогодний капитал» следует ввести для улучшения социальной защиты и качества жизни пенсионеров. Размер выплаты он предложил установить на уровне 5 тысяч рублей, которые будут выплачиваться единовременно не позднее, чем за две недели до 31 декабря.

Ранее в Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату пенсии в декабре.

