На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Подмосковья рассказал о цифровых проектах в регионе

Андрей Воробьев: до конца года в Подмосковье будет 53 проекта с использованием ИИ
true
true
true
close
Пресс-служба правительства Московской области

В Московской области на данный момент запущен 41 проект с использованием ИИ, а до конца года таких проектов будет 53, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на форуме «Цифровые решения», который проводится при поддержке нацпроекта «Экономика данных».

«Мы начинали с 10 проектов с ИИ. Самая же первая наша ласточка была во время пандемии, когда поступало огромное количество звонков от наших жителей, каждому нужно было помочь. И тогда у нас появился робот с искусственным интеллектом», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что сейчас робот Светлана обрабатывает входящие звонки по номеру 122, помогает вызывать врача, записаться на прием и другие действия.
Воробьев добавил, что сейчас в регионе уже 15 виртуальных ассистентов.

Также в регионе работает ИИ-мониторинг пожароопасной обстановки в лесах. Для его работы на вышках связи установили более 140 камер с ИИ, способных вращаться на 360 градусов.

Кроме того, в Подмосковье работают 92 тыс. камер «Безопасного региона», камеры для контроля запаркованности контейнерных площадок и другие.

Губернатор подчеркнул, что в Московской области все больше госуслуг переводят в цифровой формат.

«У нас в регионе огромное количество услуг – 543 вместе с федеральными. Раньше этой работой скрупулезно и терпеливо занимались порядка 2 тысяч человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это все передали искусственному интеллекту», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами