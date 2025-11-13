Губернатор Подмосковья рассказал о цифровых проектах в регионе

Андрей Воробьев: до конца года в Подмосковье будет 53 проекта с использованием ИИ

В Московской области на данный момент запущен 41 проект с использованием ИИ, а до конца года таких проектов будет 53, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на форуме «Цифровые решения», который проводится при поддержке нацпроекта «Экономика данных».

«Мы начинали с 10 проектов с ИИ. Самая же первая наша ласточка была во время пандемии, когда поступало огромное количество звонков от наших жителей, каждому нужно было помочь. И тогда у нас появился робот с искусственным интеллектом», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что сейчас робот Светлана обрабатывает входящие звонки по номеру 122, помогает вызывать врача, записаться на прием и другие действия.

Воробьев добавил, что сейчас в регионе уже 15 виртуальных ассистентов.

Также в регионе работает ИИ-мониторинг пожароопасной обстановки в лесах. Для его работы на вышках связи установили более 140 камер с ИИ, способных вращаться на 360 градусов.

Кроме того, в Подмосковье работают 92 тыс. камер «Безопасного региона», камеры для контроля запаркованности контейнерных площадок и другие.

Губернатор подчеркнул, что в Московской области все больше госуслуг переводят в цифровой формат.

«У нас в регионе огромное количество услуг – 543 вместе с федеральными. Раньше этой работой скрупулезно и терпеливо занимались порядка 2 тысяч человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это все передали искусственному интеллекту», — сказал он.