В Москве повысят стоимость трудовых патентов для мигрантов

Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тыс. рублей в 2026 году. Соответствующее решение вынесла Московская городская дума в ходе внеочередного пленарного заседания в субботу, 1 ноября.

«В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц», — заявила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

По ее словам, изменения связаны с изменением средней заработной платы в столичном регионе.

Она добавила, что увеличение стоимости трудового патента поможет выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на граждан РФ.

До этого в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что в Подмосковье завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на противодействие незаконной миграции. По итогам операции судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

Ранее в РФ назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.