Двое детей провалились под лед на реке Иня в Новосибирске, одного не спасли

В Новосибирске очевидцы спасли ребенка, провалившегося под лед
МЧС России

В Новосибирске двое детей провалились под лед, одного не спасли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Инцидент произошел на реке Иня в районе Заречной улицы. Женщина, выгуливавшая неподалеку собаку, заметила, как мальчики оказались в ледяной воде, и стала звать на помощь.

Ее крики услышал мужчина, который проезжал мимо. Он выбежал из машины с тросом и бросился к реке. Вместе с другими очевидцами новосибирцу удалось вытащить на берег 12-летнего ребенка.

«Еще один мальчик 10 лет, к сожалению, ушел под лед. Сейчас его ищут спасатели», — говорится в сообщении.

На этой неделе пятиклассник из Тульской области зашел в подъезд к другу и оказался под землей по пояс в воде. В темноте ребенок не заметил открытый в подвал люк, оступился и провалился вниз на четыре метра. На шум в подъезде вышли жильцы, они пытались вытащить пострадавшего своими силами, но ничего не вышло. Через сорок минут на место ЧП прибыли спасатели, которые вызволили мальчика из подвала.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после падения школьника в яму.

