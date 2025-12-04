В Новосибирской области из озера достали автомобиль с трупом, около 13 лет лежавший на дне

В озере Плес нашли машину с телом мужчины, пролежавшую на дне примерно 13 лет

В Новосибирской области спасатели подняли из воды автомобиль с телом внутри. Об этом сообщает Центр ГО, ЧС и ПБ региона.

Машину нашли на озере Плес, недалеко от СНТ «Ивушка». Транспортное средство лежало на дне в 30 метрах от берега. Как полагают специалисты, в воде автомобиль находился около 13 лет.

«Работы осложнялись необходимостью сложной остроповки перевернутого автомобиля для его подъема. Водолазы успешно справились с поставленной задачей», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что в машине находилось тело мужчины. Подробности о том, как оно там оказалось, не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого на Байкале из воды достали машину с овчаркой в салоне. Владелец успел выбраться и обратиться к спасателям, которые помогли достать автомобиль прежде, чем он полностью ушел под воду.

Ранее в Приморском крае машина провалилась под лед.