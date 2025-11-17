Еще 25 детей попали в базу «Миротворца»

ТАСС: в базу «Миротворца» попали еще 25 детей, родившихся с 2019 по 2023 год

Данные о 25 новых несовершеннолетних появились в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все дети родились в период с 2019 по 2023 годы. Им приписывают «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». По данным сайта, несовершеннолетние проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

На «Миротворце» уже публиковались личные данные детей. В базу попадали несовершеннолетние от 2 до 17 лет.

До этого двукратная чемпионка России Аделия Петросян попала в базу «Миротворца». Основанием для попадания в базу, согласно формулировке сайта, стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвинения в публичной поддержке в проведении СВО.

Скандальный сайт появился в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную оценку администрации сайта.

Ранее в базу «Миротворца» включили участника схемы «кошелька» Зеленского.