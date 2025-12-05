На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, почему хлеб стоит есть даже на похудении

Pravda.Ru: хлеб не вызывает скачков голода и обеспечивает длительное насыщение
true
true
true
close
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Хлеб полезно включать в рацион питания даже на похудении, поскольку он может работать как элемент полноценного рациона. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, этот продукт не вызывает скачков голода, обеспечивает длительное насыщение и поддерживает пищеварение за счет клетчатки. В нем одновременно содержатся белки, сложные углеводы, витамины группы B, железо, фосфор, магний и достаточное количество пищевых волокон.

«Клетчатка в цельнозерновом хлебе улучшает работу кишечника и увеличивает длительность насыщения — именно это помогает избежать переедания в течение дня», — уточнили в сообщении.

В день диетологи рекомендуют есть около 150-300 г хлеба, предпочтительно ржаного или цельнозернового.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко до этого говорил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

Ранее россиянам назвали худшие блюда, которые часто едят на завтрак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами