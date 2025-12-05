Врачи объяснили, почему хлеб стоит есть даже на похудении

Хлеб полезно включать в рацион питания даже на похудении, поскольку он может работать как элемент полноценного рациона. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, этот продукт не вызывает скачков голода, обеспечивает длительное насыщение и поддерживает пищеварение за счет клетчатки. В нем одновременно содержатся белки, сложные углеводы, витамины группы B, железо, фосфор, магний и достаточное количество пищевых волокон.

«Клетчатка в цельнозерновом хлебе улучшает работу кишечника и увеличивает длительность насыщения — именно это помогает избежать переедания в течение дня», — уточнили в сообщении.

В день диетологи рекомендуют есть около 150-300 г хлеба, предпочтительно ржаного или цельнозернового.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко до этого говорил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

