Россиянам на фоне всплеска заболеваемости объяснили, стоит ли бояться гонконгского гриппа

Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, поскольку это рутинный вирус, с которым врачи умеют бороться. Об этом «Москве 24» заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, каждый год с середины сентября в России начинается сезон ОРВИ и гриппа, поэтому наблюдается ожидаемый подъем случаев заболевания. Врач уточнил, что заболевшие пациенты сталкиваются с подъемом температуры, ломотой в мышцах и суставах, насморком и кашлем, в тяжелых случаях проявляются осложнения — отек легких или головного мозга.

«Чтобы этого не произошло, нужно при появлении симптомов сразу обратиться к врачу, который оценит состояние больного и назначит лечение», — подчеркнул Вознесенский.

Для профилактики он посоветовал россиянам пройти вакцинацию от гриппа.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

