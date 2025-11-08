Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники от лица сотрудников налоговой инспекции обманывают россиян, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Так, злоумышленник связывается по мессенджеру с потенциальной жертвой и представляется сотрудником налоговой инспекции. Мошенник заявляет, что у человека якобы имеется неучтенный доход за 2024 год, а это может отрицательно сказаться на его налоговой истории. Чтобы «исправить» ситуацию, предлагается посетить территориальную инспекцию, а для записи на прием необходимо назвать код из СМС.

Затем с ним связывается якобы сотрудник Центрального банка и говорит, что код из СМС он сообщил мошенникам, те взломали его учетную запись на портале «Госуслуги», получили доступ к его персональным данным. После этого жертве предлагают все сбережения застраховать и перевести на резервный счет.

Далее с россиянином связываются якобы представители силовых структур. Те заявляют, что расследуют факт перевода денег террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

В МВД РФ предупредили, что предложение перевести средства на безопасный или резервный счет указывает на то, что говорит с человеком мошенник.

Ранее российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей.