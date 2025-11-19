На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога

Трепольский: мошенники увеличат на 40% атаки на россиян под видом нового налога
Число попыток мошенников обмануть россиян с помощью рассылки писем о новом налоге в 2026–2027 годах вырастет на 40–60% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

МВД предупредило, что мошенники рассылают россиянам письма якобы от банков о «новом налоге» и грозят крупным списанием средств со счета, добиваясь, чтобы жертвы подписали «заявление об отказе от платежа». Для этого злоумышленники перекидывают людей на фишинговый сайт, где выманивают номер телефона и получают доступ к личному кабинету клиента банка.

«Учитывая общий прогнозируемый рост кибератак на российские организации и граждан в 2026 году (около 30–35%), можно ожидать, что количество попыток мошенников в рамках именно этой банковской и налоговой схемы вырастет как минимум на 40–50% за 2026–2027 годы. Этот рост будет подпитываться не только технической простотой реализации (создание фишингового сайта и массовые рассылки), но и многоступенчатостью схемы. Получение номера телефона жертвы на первом этапе позволяет злоумышленникам не только попытаться получить доступ к банковскому ЛК, но и использовать его для дальнейшего вишинга, представляясь службой безопасности. Успех схемы делает ее привлекательной для преступников», — отметил Трепольский.

По его словам, эффективность этой мошеннической схемы основана на нескольких мощных психологических триггерах: авторитет банковской организации, страх потери денег и упоминание налогов, тема которых всегда вызывает у граждан беспокойство. Эти факторы делают схему универсальной и легко масштабируемой, добавил эксперт.

Он уточнил, что основная причина вероятного роста популярности этой схемы — ее высокая правдоподобность: мошенники научились профессионально подделывать дизайн и стилистику писем крупных банков, делая их практически неотличимыми от настоящих. Использование актуальной новостной повестки, например, обсуждение изменений в налоговом законодательстве, придает их сообщениям дополнительную убедительность, констатировал финансист. Пользователь, видя знакомый логотип и пугающую информацию о списании «колоссальных отчислений», с большей вероятностью совершит импульсивное действие — перейдет по ссылке, уверен эксперт.

Он рекомендовал россиянам не переходить по ссылкам и не открывать вложения в электронных письмах, вызывающих подозрение или содержащих тревожную информацию о ваших финансах. Финансист посоветовал всегда проверять адрес отправителя, не вводить свои личные данные на сайтах, на которые вы по ошибке перешли по ссылке из письма. Эксперт призвал помнить, что банки и налоговая служба никогда не просят подтвердить данные или отменить операцию по ссылке из e-mail. Трепольский добавил, что нужно установить на компьютер и смартфон надежный антивирус с функцией антифишинга, развивать критическое мышление. Любое сообщение, вызывающее сильные эмоции (страх, панику, жадность) и требующее немедленных действий, должно вызывать подозрение, сказал финансист.

«Мошенники целенаправленно создают ощущение срочности, чтобы у вас не было времени подумать. Возьмите паузу, успокойтесь и проверьте информацию через официальные и независимые источники, например, позвонив на официальную горячую линию вашего банка», — заключил Трепольский.

Ранее россиян предупредили о росте мошенничества с помощью фейкового бота «Госуслуг».

