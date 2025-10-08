На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали, чего ждать от зим 2025 и 2026 годов

«Известия»: синоптики дали противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Синоптики представили противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов в России — одни эксперты предсказывают аномальные холода, другие уверены в продолжении тенденции к потеплению. Об этом сообщает издание «Известия».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима 2026 года ожидается холоднее по сравнению с предыдущей. По его словам, среднемесячная температура в январе и феврале будет существенно ниже.

Однако другие эксперты придерживаются противоположной точки зрения. Климатолог и академик РАН Владимир Клименко считает, что москвичей ждет аномально теплая зима, а температура в столице больше никогда не будет продолжительно опускаться ниже -30 градусов.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха в декабре 2025 года будет на 2 градуса выше климатической нормы, в январе — на 3 градуса, а в феврале — на 4 градуса. В европейской части России ожидаются перепады температур от +3 до -15 градусов.

По данным синоптиков, этой зимой в Тихий океан вернется климатическое явление Ла-Нинья, которое может существенно повлиять на погоду в декабре-феврале. Эксперты предупреждают о возможных последствиях теплых зим — увеличении популяции насекомых-вредителей, проблемах в сельском хозяйстве и дефиците грунтовых вод.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве выпадет первый снег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами